Между Ереваном и Астаной появились прямые рейсы
31 мая 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - С 31 мая казахстанская авиакомпания SCAT запустила прямое авиасообщение между Астаной и Ереваном.
Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам.
Стоимость билетов на рейс Астана-Ереван составляет $230. В рамках льготной программы авиакомпания SCAT Airlines предоставляет возможность ветеранам Великой отечественной и афганской войн воспользоваться правом бесплатного перелета раз в год.
С 2005 года SCAT выполняет рейсы из Актау в Ереван. За это время перевезено более 200 тысяч пассажиров.
Авиакомпания SCAT Airlines основана в 1997 году. В настоящее время парк воздушных судов компании состоит из преимущественно собственных самолетов западного производства. Эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов, ежегодно открывается до десяти новых направлений, пассажиропоток в среднем увеличивается на 40%. Общий пассажиропоток компании за 2016 год составил 1 млн 268 тысяч.
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