Между Ереваном и Астаной появились прямые рейсы

PanARMENIAN.Net - С 31 мая казахстанская авиакомпания SCAT запустила прямое авиасообщение между Астаной и Ереваном.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам.

Стоимость билетов на рейс Астана-Ереван составляет $230. В рамках льготной программы авиакомпания SCAT Airlines предоставляет возможность ветеранам Великой отечественной и афганской войн воспользоваться правом бесплатного перелета раз в год.

С 2005 года SCAT выполняет рейсы из Актау в Ереван. За это время перевезено более 200 тысяч пассажиров.

Авиакомпания SCAT Airlines основана в 1997 году. В настоящее время парк воздушных судов компании состоит из преимущественно собственных самолетов западного производства. Эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов, ежегодно открывается до десяти новых направлений, пассажиропоток в среднем увеличивается на 40%. Общий пассажиропоток компании за 2016 год составил 1 млн 268 тысяч.