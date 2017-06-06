Глава Минобрнауки РА: Сокращенные учителя получат компенсацию

PanARMENIAN.Net - В ходе процесса оптимизации школ сокращения не могут затронуть более нескольких сот сотрудников по всей Армении. Об этом заявил 6 июня на брифинге министр образования и науки РА Левон Мкртчян, говоря об опасениях по поводу того, что в результате оптимизации работы могут лишиться 8-9 тысяч учителей.

«У нас существует проблема с городскими школами: 30 % из них перегружены, в стольких же заведениях существует противоположная проблема. И наша политика в сфере образования рассчитана на то, чтобы школы работали до 15:00-16:00. Иными словами, если мы найдем способ посредством отмены вторых смен в школах обеспечить полноценную работу других школ, не думаю, что в таком случае мы столкнемся с масштабными сокращениями. Речь идёт о разработке более комплексной программы, более равномерном распределении и развитии школ», – пояснил Мкртчян, передает Panorama.am.

По словам министра, некоторые школы будут закрыты.

«К примеру, если в Ереване есть школа, в которой обучаются всего 40 учеников, а на расстоянии 500-600 метров расположена другая школа, то одно из этих учебных заведений будет закрыто. Вопрос с учителями также будет регулирован. Если не сможем обеспечить их работой, то предоставим компенсацию», – сказал глава Минобрнауки Армении.

«И если определенные школы придётся закрыть, предоставление компенсации будет одним из главных условий. Сейчас мы разрабатываем комплексную программу по развитию школьной системы, одной из целей которой станет то, что в основных школах будут обучаться порядка 300 учеников. В таком случае школы будут работать полноценно. Для этого каждая школа должна понимать, каким образом она может усилить свой потенциал, чтобы с течением времени добиться этого. В школах, которые перегружены, также существует проблема с качеством. Хотя здесь существует и другой момент: у таких школ есть уже репутация, и родители хотят, чтобы их ребенок учился именно в этом учебном заведении. В подобном случае мы можем предоставить дополнительные корпусы школе», – отметил глава Минобрнауки РА.

Мкртчян добавил, что в ходе оптимизации школ первым делом необходимо решить вопрос учебных заведений, где мало учеников. Но в то же время, по его словам, необходимо учитывать и территориальные особенности.

Относительно старших школ, он отметил, что речь идёт об обучении 150 учеников в каждом таком учебном заведении.

Ранее Мкртчян заявил, чтов ближайшее время в формате приема вступительных экзаменов ожидаются изменения.