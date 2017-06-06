«Свободу Афгану Мухтарлы!»: Журналисты в Грузии протестуют против похищения азербайджанского коллеги
6 июня 2017 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинские журналисты 6 июня провели акцию в поддержку азербайджанского коллеги Афгана Мухтарлы прямо на заседании комитета по правам человека парламента Грузии.
Около 15 журналистов, присутствовавших на заседании, одновременно надели на голову черные пластиковые мешки и достали плакаты «Свободу Афгану Мухтарлы!» и «Не пройдет», сообщает Грузия-online.
Журналисты просидели около 15 минут, пока между председателем комитета Софией Киладзе и представителем оппозиции Серго Ратиани продолжалась дискуссия. Затем участники акции молча покинули заседание комитета.
«Мы поняли ваше послание, и мы, как комитет по защите прав человека, призываем как можно быстрее провести расследование этого дела»,– такой была первая реакция главы комитета на акцию журналистов.
«Я требую, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня», — сказал депутат от партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани.
Оппозиционный депутат указал на то, что комитет должен был по собственной инициативе пригласить представителей силовых структур, чтобы обсудить вопрос похищения журналиста.
«Не превращайте этот вопрос в шоу и не используйте эту тяжелую тему для набора политических очков. Мы не дадим вам возможность ставить шоу», —ответила на Киладзе, которая отказалась включать вопрос Мухтарлы в повестку дня заседания комитета.
Ратиани, в свою очередь, отметил, что шоу ставит правительство, которое уже неделю не может расследовать дело.
Представитель парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили назвал перформанс журналистов «легитимным», но вместе с тем высказался за то, чтобы политики воздержались от преждевременных выводов и подождали результатов расследования.
После того, как стало известно о задержании Мухтарлы, грузинские журналисты проводят акции в поддержку азербайджанского коллеги. Свой протест журналисты выразили перед зданием канцелярии, службы госбезопасности, а также перед парламентом в Тбилиси и в Кутаиси.
Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.
Ранее сообщалось, что неизвестные облили краской мемориал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Тбилиси.
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