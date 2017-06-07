В Ереване ожидается +35 и дожди с грозами

PanARMENIAN.Net - Дожди и грозы ожидаются в Армении 7-9 июня в вечерние часы в северных районах, а 10-11 июня – в большинстве областей республики и в Ереване. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Отмечается, что в отдельных местностях возможен град.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха 7-10 июня существенно не изменится, 11июня понизится на 3-4 градуса.

В Ереване в ближайшие пять дней столбик термометра будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла.