В Ереване ожидается +35 и дожди с грозами
7 июня 2017 - 12:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Дожди и грозы ожидаются в Армении 7-9 июня в вечерние часы в северных районах, а 10-11 июня – в большинстве областей республики и в Ереване. Об этом сообщает Армгидрометцентр.
Отмечается, что в отдельных местностях возможен град.
Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
Температура воздуха 7-10 июня существенно не изменится, 11июня понизится на 3-4 градуса.
В Ереване в ближайшие пять дней столбик термометра будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла.
Самое значимое
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
Премия «Аврора» стремится отметить тех, кто самоотверженно помогает другим, демонстрируя при этом мужество, решимость и воздействие.
В первую пятерку входят бальнеологические курорты Нафталан (Азербайджан), Нарочь (Белоруссия), Сарыагаш (Казахстан), Джермук (Армения) и Кобулети (Грузия)
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