ИГ взяла ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране
7 июня 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни, передает Интерфакс со ссылкой на FARS.
По последним даннымв атаке на парламент Ирана погибли семь человек, передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Нападение на парламент Ирана произошло утром 7 июня. Неизвестные с автоматами Калашникова ворвались в здание и открыли огонь. Ранее сообщалось, что погиб один человек - охранник здания. Еще восемь получили ранения.
Вскоре после этого атака была совершена на мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни, который находится на кладбище Бешехте-Захра в южной части Тегерана. Сообщалось о выстрелах и раздавшемся взрыве. Как передает иранское агентство «Мехр», один из нападавших привел в действие пояс смертника, двух его сообщников удалось задержать. Точных данных о пострадавших в результате этого нападения пока нет.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.
В Ереване ожидается +35 и дожди с грозами В Ереване в ближайшие пять дней столбик термометра будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла.
Ученые назвали средство против старческой немощи Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере Об этом заявил депутат Национального Собрания Республики Армения Айк Бабуханян в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного IT-форума.