ИГ взяла ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

PanARMENIAN.Net - Группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни, передает Интерфакс со ссылкой на FARS.

По последним даннымв атаке на парламент Ирана погибли семь человек, передает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Нападение на парламент Ирана произошло утром 7 июня. Неизвестные с автоматами Калашникова ворвались в здание и открыли огонь. Ранее сообщалось, что погиб один человек - охранник здания. Еще восемь получили ранения.

Вскоре после этого атака была совершена на мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни, который находится на кладбище Бешехте-Захра в южной части Тегерана. Сообщалось о выстрелах и раздавшемся взрыве. Как передает иранское агентство «Мехр», один из нападавших привел в действие пояс смертника, двух его сообщников удалось задержать. Точных данных о пострадавших в результате этого нападения пока нет.