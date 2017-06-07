// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Саргсян соболезновал Роухани в связи с терактами в Иране

Саргсян соболезновал Роухани в связи с терактами в Иране
7 июня 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с терактами в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Решительно осуждая любое проявление терроризма и экстремизма, убеждены, что необходимо совместными усилиями бороться с этим международным бедствием. Придавая важность безопасности и стабильности в соседней и дружественной стране, уверен, что власти Ирана предпринимают все необходимые меры для полного предотвращения подобных действий. В эту трудную минуту выражаю глубокие соболезнования и поддержку вам, дружественному народу Ирана и родным погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме армянского президента.

Ранее Министерство иностранных дел Армении предупредило находящихся в Иране армянских граждан избегать места большого скопления людей.

Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения. Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учитывают ли эти данный убитых террористов не уточняется.

Читайте также: Террористы проникли в иранский парламент, переодевшись в женскую одежду

 Самое значимое
Генсек ОБСЕ посетит АрмениюГенсек ОБСЕ посетит Армению
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Председателем Национального Собрания Армении избран Ара БаблоянПредседателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РАОппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полициюДочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к двойному теракту в Тегеране Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия.
МИД РФ: Доходы ИГ сократились более чем в 2 раза По словам дипломата, США доложили, что в общей сложности уничтожили около 2 тысяч бензовозов на территориях Сирии и Ирака, которые перевозили незаконно добытую ИГ нефть с начала деятельности операции
Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году Ожидается, что автомобиль получит открывающиеся вверх двери. Глава Tesla Илон Маск называет такой механизм «крылом сокола»
Саркози: Макрон - это я, только лучше Первый тур парламентских выборов голосования в самой Франции состоится 11 июня.