Саргсян соболезновал Роухани в связи с терактами в Иране

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с терактами в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Решительно осуждая любое проявление терроризма и экстремизма, убеждены, что необходимо совместными усилиями бороться с этим международным бедствием. Придавая важность безопасности и стабильности в соседней и дружественной стране, уверен, что власти Ирана предпринимают все необходимые меры для полного предотвращения подобных действий. В эту трудную минуту выражаю глубокие соболезнования и поддержку вам, дружественному народу Ирана и родным погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме армянского президента.

Ранее Министерство иностранных дел Армении предупредило находящихся в Иране армянских граждан избегать места большого скопления людей.

Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения. Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учитывают ли эти данный убитых террористов не уточняется.

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