Norway Chess: Левон Аронян сыграл вничью с Хикару Накамурой
8 июня 2017 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Во втором туре проходящего в норвежском Ставангере шахматного супертурнира Norway Chess-2017 армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой и набрал одно очко. Игра завершилась на 60-м шаге.
Накамура и россиянин Владимир Крамник лидируют - 1.5 очка.
Хикару Накамура (США, 2785) – Левон Аронян (Армения, 2793) - 0.5:0.5
Аниш Гири (Голландия, 2771) – Сергей Карякин (Россия, 2781) - 0.5:0.5
Вишванатан Ананд (Индия, 2786) – Владимир Крамник (Россия, 2808) - 0:1
Фабиано Каруана (США, 2808) – Магнус Карлсен (Норвегия, 2832) - 0.5:0.5
Уэсли Со (США, 2812) – Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2796) - 0.5:0.5
На стартовавшем в норвежском Ставангере турнире Norway Chess в первом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири.
Самое значимое
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
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