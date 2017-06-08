Суд в Ереване перенес рассмотрение дела членов группы «Сасна црер»
8 июня 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен 8 июня перенес рассмотрение дела членов группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна»).
В зале суда присутствовали 14 участников группы «Сасна црер», среди которых: Павел и Арам Манукяны, Араик Хандоян, Ованнес Арутюнян и другие.
Сообщается, что судебный процесс перенесен на 21 июня.
Судья Артур Габриэлян перед заседанием предупредил, что заседание начнется только при полной тишине в зале. Тишина нарушалась, и судья решил перенести рассмотрение дела.
Стороны не понимали, по какой причине рассмотрение дела перенесено.
«Уход судьи должен был быть обоснован, но этого не произошло. Судья должен был начать заседание, но не начал. Они (участники «Сасна црер» - ред.) не признали себя виновными, поэтому не встали при появлении судьи, это их протест», - сказал адвокат Павла и Арама Манукянов.
Ранее сторонники группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») в Ереване шествием дошли до суда общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен.
Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.
Самое значимое
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
Премия «Аврора» стремится отметить тех, кто самоотверженно помогает другим, демонстрируя при этом мужество, решимость и воздействие.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ИГ пригрозило 8 странам новыми терактами Послание, написанное на плохом английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».
Forbes: Криштиану Роналду - самый богатый спортсмен мира Доходы португальца за 2017 год составили 93 миллиона долларов и с этой суммой он возглавил рейтинг. На 6.8 миллиона меньше у баскетболиста ЛеБрона Джеймса.
В Госдуму внесли законопроект о запрете использования VPN и Tor Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.
В Ереване презентовали «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке Мероприятие состоялось на кафедре иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ). Книгу перевел Гашик Саргсян.