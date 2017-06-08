Суд в Ереване перенес рассмотрение дела членов группы «Сасна црер»

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен 8 июня перенес рассмотрение дела членов группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна»).

В зале суда присутствовали 14 участников группы «Сасна црер», среди которых: Павел и Арам Манукяны, Араик Хандоян, Ованнес Арутюнян и другие.

Сообщается, что судебный процесс перенесен на 21 июня.

Судья Артур Габриэлян перед заседанием предупредил, что заседание начнется только при полной тишине в зале. Тишина нарушалась, и судья решил перенести рассмотрение дела.

Стороны не понимали, по какой причине рассмотрение дела перенесено.

«Уход судьи должен был быть обоснован, но этого не произошло. Судья должен был начать заседание, но не начал. Они (участники «Сасна црер» - ред.) не признали себя виновными, поэтому не встали при появлении судьи, это их протест», - сказал адвокат Павла и Арама Манукянов.

Ранее сторонники группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») в Ереване шествием дошли до суда общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.