В Ереване ожидается до +35 градусов
9 июня 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 10 и 11 июня после полудня ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-20 м/с. С 12-13 в вечерние часы в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой. 14 июня ожидается погода без осадков.
10 июня температура воздуха в столице Армении поднимется до +35 градусов.
С 10-11 июня после полудня в большинстве регионов Армении, в вечерние часы с 12-13 в основном в северных районах страны, ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град. 14 июня в основном ожидается погода без осадков. Днем 11-го, ночью 12 июня температура воздуха понизится на 2-4 градуса, затем повысится на столько же.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Самое значимое
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
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