В Ереване ожидается до +35 градусов

PanARMENIAN.Net - В Ереване 10 и 11 июня после полудня ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-20 м/с. С 12-13 в вечерние часы в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой. 14 июня ожидается погода без осадков.

10 июня температура воздуха в столице Армении поднимется до +35 градусов.

С 10-11 июня после полудня в большинстве регионов Армении, в вечерние часы с 12-13 в основном в северных районах страны, ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град. 14 июня в основном ожидается погода без осадков. Днем 11-го, ночью 12 июня температура воздуха понизится на 2-4 градуса, затем повысится на столько же.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.