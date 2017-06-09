ВОЗ поможет Армении в борьбе с курением

PanARMENIAN.Net - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет содействовать Армении в борьбе с курением. Об этом стало известно на проходящем Европейском совещании национальных руководителей в сфере борьбы с НИЗ и менеджеров программ по НИЗ.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, руководитель армянской делегации, исполняющий обязанности начальника управления политики организации медпомощи аппарата Минздрава Армении Давид Мелик-Нубарян представил основные положения новой антитабачной стратегии и ожидаемые результаты.

Национальные руководители в сфере борьбы с НИЗ выразили готовность оказать любое содействие Армении при реализации инициатив по борьбе с курением.

В Армении приняли решение запретить курение в общественных местах. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».