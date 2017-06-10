ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
10 июня 2017 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Мирные переговоры по воссоединению Кипра возобновятся в Женеве 28 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет Eurointegration.com со ссылкой на Reuters.
Переговоры между президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи по воссоединению Кипра в мае потерпели неудачу из-за неспособности найти «общий язык» о созыве финального саммита и заключения соглашения по воссоединению острова.
В январе 2017 года в Женеве состоялись переговоры о воссоединении Кипра, где обсуждались вопросы безопасности и гарантий. Они завершились без подписания соглашения, но с решением продолжить обсуждение на техническом уровне к повторному созыву снова на политическом уровне.
Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, принадлежавшей грекам-киприотам в турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать эту собственность грекам или выплачивать компенсацию, и если да, то в каком размере.
Сторонам также необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 000 человек, ирешить, кто будет гарантом исполнения сделок - Евросоюз или Великобритания, в которой на острове есть две военные базы.
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