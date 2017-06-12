Юные армянские тхэквондисты примут участие в чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - 11 июня в спортивном обществе «Динамо» прошел чемпионат Армении по тхэквондо среди кадетов (до 15 лет).

В турнире приняли участие 44 юных спортсмена из Еревана и марзов республики, соревновавшиеся в 10 весовых категориях.

Как сообщил вице-президент и исполнительный директор Федерации тхэквондо Армении Вардан Каграманян, сформированная по итогам первенства сборная команда под руководством старшего тренера Саргиса Саргсяна будет готовиться к чемпионату Европы, пишет пресс-служба НОК РА.

Первенство континента среди кадетов пройдет в Будапеште с 21 по 24 сентября.

До этого армянские спортсмены проведут учебно-тренировочный сбор на берегу Севана и, возможно, в Иране.