Юные армянские тхэквондисты примут участие в чемпионате Европы
12 июня 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 июня в спортивном обществе «Динамо» прошел чемпионат Армении по тхэквондо среди кадетов (до 15 лет).
В турнире приняли участие 44 юных спортсмена из Еревана и марзов республики, соревновавшиеся в 10 весовых категориях.
Как сообщил вице-президент и исполнительный директор Федерации тхэквондо Армении Вардан Каграманян, сформированная по итогам первенства сборная команда под руководством старшего тренера Саргиса Саргсяна будет готовиться к чемпионату Европы, пишет пресс-служба НОК РА.
Первенство континента среди кадетов пройдет в Будапеште с 21 по 24 сентября.
До этого армянские спортсмены проведут учебно-тренировочный сбор на берегу Севана и, возможно, в Иране.
Самое значимое
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
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