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ООН: Россия поставила Армении 300 переносных зенитно-ракетных комплексов

ООН: Россия поставила Армении 300 переносных зенитно-ракетных комплексов
13 июня 2017 - 10:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно регистру обычных вооружений ООН, в 2016 Россия, среди прочих поставок вооружения в различные страны, также поставила в Армению 300 единиц переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Точный тип вооружения в российском отчете не указывается, пишет Razm.info.

В апреле замначальника управления ПВО ВС Армении, полковник Артур Погосян заявил, что Армения в большом количестве закупила переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».

Про возможную закупку ПЗРК «Игла-С» стало известно еще в феврале 2016 года, а про ПЗРК «Верба» в ВС Армении в апреле было первое упоминание. Дальность ПЗРК «Игла-С» и «Верба» составляет 0,5-6 км.

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