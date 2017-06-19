АКБА банк представил в Тбилиси свой опыт в организации бизнес-тренингов

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк на форуме Caucasus SME Banking Club Conference 2017 в Тбилиси представил внедренные с 2013 года нефинансовые продукты и бесплатные бизнес-тренинги в рамках данных продуктов, а также поделился всем накопленным опытом в течение этого периода.

«В большинстве случаев создатели собственного бизнеса не имеют соответствующего образования и навыков, и по этой причине, не выдержав конкуренции, вскоре уходят с рынка. 21-й век - период ведения бизнеса, опирающего на знаниях и конкретных преимуществах. Именно это обстоятельство и принятое АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банком стабильное и надежное видение партнерства подтолкнули нас переосмыслить отношения с клиентами. Мы уверены, что основным залогом развития и прогресса являются стабильные, долгосрочные, надежные партнерские отношения, основанные на взаимовыручке. Все это возможно только в случае, когда у нас будут грамотные бизнес-отношения», - сказал руководитель департамента маркетинга и развития Арсен Мелконян.

По его словам, для создания перечисленных факторов и нейтрализации барьеров банк выбрал путь предоставления своим партнерам знаний и накопленного опыта.

На состоявшемся в Тбилиси форуме Caucasus SME Banking Club Conference 2017 участвовали представители финансово-банковской системы Армения, Грузии, Украины, Беларуси, России и Казахстана.

Ежегодная конференция рассматривает задачи финансово-банковской системы региона.