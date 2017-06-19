АКБА банк представил в Тбилиси свой опыт в организации бизнес-тренингов
19 июня 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк на форуме Caucasus SME Banking Club Conference 2017 в Тбилиси представил внедренные с 2013 года нефинансовые продукты и бесплатные бизнес-тренинги в рамках данных продуктов, а также поделился всем накопленным опытом в течение этого периода.
«В большинстве случаев создатели собственного бизнеса не имеют соответствующего образования и навыков, и по этой причине, не выдержав конкуренции, вскоре уходят с рынка. 21-й век - период ведения бизнеса, опирающего на знаниях и конкретных преимуществах. Именно это обстоятельство и принятое АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банком стабильное и надежное видение партнерства подтолкнули нас переосмыслить отношения с клиентами. Мы уверены, что основным залогом развития и прогресса являются стабильные, долгосрочные, надежные партнерские отношения, основанные на взаимовыручке. Все это возможно только в случае, когда у нас будут грамотные бизнес-отношения», - сказал руководитель департамента маркетинга и развития Арсен Мелконян.
По его словам, для создания перечисленных факторов и нейтрализации барьеров банк выбрал путь предоставления своим партнерам знаний и накопленного опыта.
На состоявшемся в Тбилиси форуме Caucasus SME Banking Club Conference 2017 участвовали представители финансово-банковской системы Армения, Грузии, Украины, Беларуси, России и Казахстана.
Ежегодная конференция рассматривает задачи финансово-банковской системы региона.
Самое значимое
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
На новом заводе будет работать 120 человек. Обучать дилижанцев мастерству изготовления пива будут профессионалы из Еревана
«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Partner news
Последние новости
Семье армянина удалось выжить при пожаре в Лондоне Им удалось спастись из горящего здания через окно, несмотря на то, что квартира находилась на 17-м этаже, однако Касемджян потерял все свое имущество
Россия будет считать самолеты США над Сирией «воздушными целями» В ведомстве утверждают, что во время атаки на истребитель ВС Сирии в воздухе находились выполнявшие боевые задачи машины ВКС РФ
Ridus: Армянские миротворцы владеют иностранными языками и хорошо умеют договариваться По словам автора статьи, преимущество армянских военных в том, что, кроме специальных знаний и навыков, необходимых миротворцам, они практически все владеют иностранными языками
В Ереване установили заправочные станции для электромобилей Tesla В Армении нет официального представительства Tesla, однако есть несколько электромобилей компании