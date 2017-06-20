Саргсян: Число туристов из России выросло на 25% за 5 месяцев

PanARMENIAN.Net - Число российских туристов, посещающих Армению, за последние пять месяцев увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом заявил в рамках посвященной экономическому компоненту внешней политики Армении встречи президент РА Серж Саргсян.

О проводимых посольством Армении в РФ работах, а также существующих для продвижения двусторонней повестки препятствиях президенту доложил посол республики в России Вардан Тоганян.

«Уверен, что результат за год будет более высоким. Это рынок, который мы непременно должны задействовать в том числе с учетом того, что туризм – это не только экономика, не только бизнес, но и серьезнейший фактор укрепления отношений между двумя народами», – отметил президент, подчеркнув, что, хотя экономическая повестка довольно насыщенная, реализуется большое число программ, однако довольствоваться этим было бы великой ошибкой.

«В 2016 году рост торгового оборота между Арменией и Россией составил порядка 15%, рост армянского экспорта – более 50%. Это, конечно, обусловлено и членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Также членством Армении в ЕАЭС и крепкими отношениями с Россией обусловлены благоприятные условия для импортируемых в Армению энергоносителей. В целом, считаю, в армяно-российских отношениях существует особое обстоятельство – экономические отношения строились, имея в основе крепкие дружественные отношения. В современном мире часто происходит наоборот: экономические отношения приводят к дружественным связям. В нашем случае, действительно, фундаментом является дружба, и экономические отношения укрепляют ее», – сказал Саргсян.

«РФ – самый большой инвестор в нашей стране. Объем российских инвестиций составляет 47% от всех инвестиций, российский капитал представлен во всех сферах экономики Армении. Я считаю, что хотя сегодняшние экономические отношения и отражают уровень существующих между нашими странами политических отношений, тем не менее, здесь существует достаточный потенциал, реализация которого приведет к развитию нашей экономики», – отметил президент Армении.

«В двусторонних отношениях существенную роль играют проживающие в РФ наши соотечественники – армянская община, которая не только развивает экономику России, но и делает инвестиции в Армении», – указал президент.

Тоганян детально представил президенту повестку развития двустороннего сотрудничества, зафиксированный в ряде сфер прогресс, в том числе по экспорту армянской продукции в Россию, а также открывшиеся перспективы, в частности, в сфере туризма ввиду решения о въезде граждан РФ в РА по внутренним паспортам.

Дипломат также указал на спектр вопросов, которые должны стать предметом обсуждения, урегулирования для межправительственных и межпарламентских комиссий, в числе которых назвал миграционные проблемы работающих в России граждан РА, недостаточную представленность армянской продукции на российской территории и др.

Посол представил также предложения по стимулированию армяно-российских торгово-экономических отношений.

После обсуждения с участием руководителей ответственных ведомств президент дал ряд поручений.