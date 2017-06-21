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Минобороны РА: Армянские ВС не осуществляли диверсии и не понесли потерь

Минобороны РА: Армянские ВС не осуществляли диверсии и не понесли потерь
21 июня 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские вооруженные силы какой бы то ни было диверсии не осуществляли и, тем более, не понесли каких-либо потерь. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Минобороны Азербайджана распространило дезинформацию»,- отметил Ованнисян.

Агентство АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана сообщило, что якобы вечером 20 июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, однако «в результате предпринятых действий, понеся потери, была вынуждена отступить, один член разведгруппы противника был захвачен».

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APA.az: Захвачен член диверсионной группы противника
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
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