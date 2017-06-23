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РФ хочет отправить в Сирию казахских и киргизских военнослужащих

РФ хочет отправить в Сирию казахских и киргизских военнослужащих
23 июня 2017 - 10:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов, пишет РИА Новости.

«Называть место сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане», — добавил парламентарий.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

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Ria.ru. Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке военных в САР
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