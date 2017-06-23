РФ хочет отправить в Сирию казахских и киргизских военнослужащих
23 июня 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.
«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Идет проработка вопроса. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — заявил Шаманов, пишет РИА Новости.
«Называть место сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане», — добавил парламентарий.
В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.
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