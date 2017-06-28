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В Армении для производства композитных банкнот будет объявлен международный конкурс

В Армении для производства композитных банкнот будет объявлен международный конкурс
28 июня 2017 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Центральный банк Армении 27 июня утвердил технические описание и особенности безопасности композитных банкнот третьего разряда.

Согласно действующим в ЦБ категориям, для производства композитных банкнот будет объявлен международный конкурс с участием известных европейских типографий.

В мае стало известно, что в Армении регулятор рассматривает возможность перехода от бумажных банкнот к пластиковым или гибридным вариантам купюр национальной валюты.

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