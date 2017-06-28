Ряд областных администраций и муниципалитетов Армении платили за статьи в фейковой Википедии

PanARMENIAN.Net - Решением Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении (ГКЗЭК), принятым на заседании 28 июня, компания «Википедия» привлечена к ответственности.

В Комиссию с жалобой обратилась научно-образовательная общественная организация «Викимедиа Армения», которая является партнером известной международной корпорации «Фонд Викимедиа» в республике.

«Викимедиа Армения» - некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний, юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на территории Армении развитию проектов, связанных с созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством. Одним из их известных проектов «Викимедиа Армения» является свободная энциклопедия Wikipedia, которая способствует повышению образовательного уровня общественности. Причем размещенная в проектах Фонда информация предоставляется общественности бесплатно, и она доступна для всех.

В жалобе организации отмечается, что в Армении также действует компания под названием «Википедия», которая, обращаясь с разные организации, предлагает заказать платные статьи и размещать их на сайте www.wikimediaarmenia.am.

ГКЗЭК выявила, что компания предоставила платные услуги целому ряду областных администраций, муниципалитетов, медучреждений и другим. Кроме этого, компания без разрешения использует принадлежащий Фонду товарный знак и выполняет деятельность, не соответствующую миссии, целям и принципам Фонда.

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении решила, что компания «Википедия» допустила недобросовестную конкуренцию, создав и используя при этом товарный знак, принадлежащий другому хозсубъекту, тем самым нанеся ущерб его репутации. За нарушение закона компания получила предупреждение, она должна устранить нарушение.