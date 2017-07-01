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Экспорт из Армении увеличился на 21% за 5 месяцев

Экспорт из Армении увеличился на 21% за 5 месяцев
1 июля 2017 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с января по май 2017 года экспорт из Армении составил $803.9 млн, превысив показатель за первые 5 месяцев 2016 года на 20.9%. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.

В мае экспорт составил $195.5 млн, рост по сравнению с апрелем - 18.3%, а по сравнению с маем 2016 года - 38.7%.

Импорт за тот же период составил$1.48 млрд, увеличившись на 24.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Торговый оборот составил 2.286 $ млрд, увеличившись на 23.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Объем экспорта из Армении за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 16.4% до $608.4 млн.

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