Азиатский банк развития выделит ЭСА кредит в $80 млн
3 июля 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет директоров Азиатского банка развития утвердил кредитную программу, предусматривающую выдачу кредита «Электрическим сетям Армении» в размере 80 млн долларов.
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности.
«Эффективные распределительные сети очень важны для обеспечения стабильного экономического роста. Инвестиционная программа будет способствовать энергетической независимости Армении», — заявила представитель банка Сонали Танг.
Инвестиции должны способствовать снижению потерь в энергосистеме от нынешних 10% до 8% к 2021 году, а также повысить уровень технического обслуживания и безопасности эксплуатации.
Энергосистема Армении построена по модели единого закупщика-поставщика. Компания «Электросети Армении» (ЭСА) покупает энергию у генераторов по регулируемым тарифам, основанным на себестоимости выработки, затем на основе прогноза производства и затрат на закупку формируется тариф для потребителей.
«Электрические сети Армении» в октябре 2015 года приобрела группа компаний «Ташир» российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна. До этого ЭСА были дочерней структурой «Интер РАО».
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