В Армении ожидается спад жары: Температура воздуха понизится на 4-6 градусов
4 июля 2017 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в долинах днем ожидается до 40 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-6 градусов.
Индекс ультрафиолетовых лучей ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.
5 июля ожидается погода без осадков. 6-го, 8-9 июля в вечерние часы в северных районах, 7 июля в большинстве регионов страны ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, усиление ветра до 18-23 м/с. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.
В Ереване 5, с 8-9 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 6 и 7 июля в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 17-20 м/с.
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