Посольство США в Баку призвало своих граждан к осторожности: Готовятся акции протеста

PanARMENIAN.Net - Посольство США в Баку предупредило своих граждан, пребывающих в столице Азербайджана, о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности в связи с возможными акциями протеста перед зданием дипмиссии из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении посольства США на странице в Facebook.

По данным посольства, в соцсетях появилась информация, что в Баку планируются акции протеста перед зданием посольств стран-членов Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция).

«Посольство проинформировано о сообщениях в социальных сетях. Призываем граждан США усилить собственные меры безопасности и быть внимательными», - говорится в заявлении.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.