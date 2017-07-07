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ООН призвала стороны карабахского конфликта воздержаться от военных действий

ООН призвала стороны карабахского конфликта воздержаться от военных действий
7 июля 2017 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В ООН обеспокоены ростом напряженности в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал все стороны карабахского конфликта воздерживаться от любых военных действий и предпринять шаги по деэскалации ситуации и предотвращению насилия в будущем.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с ситуацией в селе Алханлы Физулинского района, где погибли люди, в том числе мирные жители», - добавил Дюжаррик.

Ранее представитель пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя инцидент на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил 4 июля, заявила, что единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров.

По словам Дюжаррика, скорейшее возвращение за стол переговоров – единственный способ разрешения «затянувшегося и опасного конфликта».

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

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