Замминистра: Армения вскоре добьется результатов по сортировке и переработке мусора

PanARMENIAN.Net - В ближайшем будущем Армения достигнет результатов по сортировке и переработке мусора. Об этом сообщил журналистам 7 июля первый заместитель министра территориального управления и развития, глава комиссии «Чистая Армения» Ваче Тертерян.

«Со стороны частного бизнеса существует заинтересованность, в частности, по отношению к мусорным свалкам, расположенным в Котайкской области», – пояснил он.

По словам замминистра, переработка мусора предполагает наличие определенного его количества, то есть в первую очередь необходимо создать централизованную и организованную уборку мусора, пишет «Новости-Армения».

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Армении существует 400-500 запротоколированных свалок, и в рамках субботника, который пройдет 29 июля, власти нацелены осуществить работу в этом направлении. Кроме того, по его словам, проводятся систематические работы: инвентаризация более крупных мусорных свалок и проведение различных мероприятий.

«Мы должны будем определить, какие 100-200 свалок могут быть использованы, пока не будет реализована крупная стратегическая программа», – отметил Тертерян и добавил, что в будущем в стране будет 5-6 крупных свалок, отвечающих международным стандартам.

Он также отметил, что строительство свалок займет не одно десятилетие, однако чистой Армению ее жители увидят совсем скоро, в частности, после субботника, а до конца года будут достигнуты существенные изменения. Замминистра также добавил, что в рамках программы «Чистая Армения» около 1000 субъектов заключили договора, по которым они будут законно работать в сфере очистки мусора.

Долгосрочная инициатива «Чистая Армения», нацеленная на очистку территории страны от мусора, стартовала в республике в марте. По состоянию на 27 июня в рамках инициативы «Чистая Армения» из инвентаризированных, запротоколированных и занесенных на карту 2029 свалок (494.61 га) были закрыты 1480, еще 272 подлежат закрытию. Сегодня существует 277 основных свалок, до 27 мая 2018 года в Армении планируется оставить 117 лицензированных свалок. Законопроект о штрафах за выброс мусора в незаконном месте уже разработан, он будет представлен Национальному собранию в сентябре. Тогда же будут установлены критерии по лицензированию свалок.