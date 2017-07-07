Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии
7 июля 2017 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская АЭС 7 июля утром после успешного завершения работ по плановому ремонту и загрузке топлива возобновила производство электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и природных ресурсов республики.
Станция была подключена к энергосистеме и начала производство электроэнергии на два дня раньше предусмотренного срока.
Параллельно с плановыми работами были проведены мероприятия по программе продления срока эксплуатации действующего второго блока ААЭС.
Согласно предусмотренному графику, станция должна была быть подсоединена к энергопроизводственной сети 9 июля.
Армянская АЭС была остановлена на ежегодный плановый ремонт с 10 мая с целью проведения ежегодного планового ремонта и мероприятий по повышению уровня безопасности и дозаправки топливом.
Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена в 30 километрах к югу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году и остановлена в марте 1989 года, после произошедшего в декабре 1988 года Cпитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек. АЭС повторно введена в действие в ноябре 1995 года в связи с острейшим энергетическим кризисом в республике. В настоящее время функционирует только второй блок мощностью 407,5 МВт. По оценкам экспертов, АЭС может функционировать до 2016 года, однако, Евросоюз настаивает на прекращении работы этой АЭС.
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