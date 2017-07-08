Госдеп назвал договоренность Трампа и Путина первым шагом к деэскалации в Сирии

PanARMENIAN.Net - В Госдепартаменте США расценивают соглашение Москвы и Вашингтона о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля как первый шаг к деэскалации сирийского конфликта. Об этом в ночь на 8 июля рассказал журналистам американский дипломат, принимавший участие в переговорах и пожелавший остаться неназванным.

«Это первый шаг к предполагаемому более комплексному и прочному соглашению о прекращении огня и деэскалации в Сирии», - заявил он, добавив, что ожидаемые договоренности будут «определенно более комплексными», чем те, которых стороны пытались достичь в прошлом, пишет Deutsche Welle.

О прекращении огня в юго-западной части Сирии президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились 7 июля во время своей первой личной встречи, прошедшей в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. К их соглашению присоединились также Израиль и Иордания - государства, имеющие общую границу с Сирией.