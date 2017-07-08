Состояние одного из раненых 7 июля карабахских солдат оценивается как крайне тяжелое
8 июля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В состоянии здоровья 3 армянских военнослужащих, получивших ранения вследствие обстрела ВС Азербайджана 7 июля, изменений нет. Об этом сообщили из военного госпиталя Степанакерта.
Как сообщают из госпиталя, состояние военнослужащего, получившего ранение в голову, оценивается медиками как крайне тяжелое, состояние другого военнослужащего – как тяжелое, а третьего – как нормальное, пишет Panorama.am.
Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести 7 июля получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).
С утра 7 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушают режим прекращения огня, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, разнокалиберные минометы и гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
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