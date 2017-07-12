Двое раненных 7 июля в Карабахе военнослужащих доставлены в Ереван
12 июля 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое армянских военнослужащих, получивших 7 июля осколочные ранения вследствие артобстрела ВС Азербайджана, доставлены в Ереван, третий военнослужащий продолжает лечение в Степанакерте.
Как сообщил начальник Военно-медицинского управления Минобороны Армении, полковник Камавор Хачатрян, состояние одного из переведенных в Ереван военнослужащих оценивается как удовлетворительное, он переведен в палату, передает Panorama.am
Второй раненый военнослужащий, по его словам, все еще находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное, наблюдается позитивная динамика. Военнослужащий находится под наблюдением медиков.
Состояние здоровья находящегося в госпитале Степанакерта военнослужащего, как отметил Камавор Хачатрян, оценивается как нормальное.
7 июля пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (НКР) передала: с утра ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушают режим прекращения огня, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, разнокалиберные минометы и гранатометы. Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).
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