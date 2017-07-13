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В Алеппо востанавливают древний армянский храм

В Алеппо востанавливают древний армянский храм
13 июля 2017 - 10:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В Сирии продолжают налаживать мирную жизнь. В христианском квартале Алеппо начали восстанавливать храм, построенный в начале XV века. Он принадлежит армянской апостольской церкви, сообщает НТВ.

Отмечается, что до войны в это место устремлялись и тысячи любопытных туристов, и огромное количество паломников. Последние мечтали поклониться святыням, побывать на службе в одной из старейших и красивейших церквей. Хотя храм относится к армянской православной церкви, свечи здесь зажигали и считали его своим православные из России, Украины и Белоруссии.

Храм «Сорока мучеников» был воздвигнут в XV веке. Пережил все нашествия, войны. И каждый раз армянские общины, раскиданные по всему свету, бережно восстанавливали свою святыню.

После освобождения Алеппо церковь не действует, так как пострадала от обстрелов и взрыва. Во всем мире среди армянских общин объявлен сбор средств на восстановление одного из самых красивых православных храмов Сирии.

Священнослужители пока переведены в другие церкви Алеппо. Но хранитель святыни уверен, что, как и в прежние времена, армяне не оставят храм в беде.

Планируется, что работы по восстановлению храма начнутся в конце июля, а розовый туф для этого будет доставлен из Армении.

Ранее сообщалось, что историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука.

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НТВ: В Алеппо восстанавливают древний армянский храм
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