Китайская компания намерена совершить крупные инвестиции в Армении

PanARMENIAN.Net - Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 13 июля провел встречу с прибывшей из Китая делегаций машиностроительной корпорации.

Министру была представлена основная деятельность компании в сфере строительства и энергетики – строительство электростанций, теплостанций, гидростанций, зданий и дорог.

Представитель China Machinery Engineering Corporation Джеймс Донг сообщил Сурену Карану, что компания заинтересована в осуществлении крупномасштабных инвестиций в Армению.

Караян рассказал делегации перспективы реализации инвестиций в сфере дорожного строительства и энергетики. Министр в частности обратился к строительству магистрали Север – Юг. Сурен Караян представил также возможности деятельности в зоне свободной торговли, создаваемой в Сюникской области.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян представит крупные инвестиционные программы Армении, и министерство будет находиться в постоянной связи с инвесторами для обсуждения дальнейших шагов.