Китайская компания намерена совершить крупные инвестиции в Армении
13 июля 2017 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 13 июля провел встречу с прибывшей из Китая делегаций машиностроительной корпорации.
Министру была представлена основная деятельность компании в сфере строительства и энергетики – строительство электростанций, теплостанций, гидростанций, зданий и дорог.
Представитель China Machinery Engineering Corporation Джеймс Донг сообщил Сурену Карану, что компания заинтересована в осуществлении крупномасштабных инвестиций в Армению.
Караян рассказал делегации перспективы реализации инвестиций в сфере дорожного строительства и энергетики. Министр в частности обратился к строительству магистрали Север – Юг. Сурен Караян представил также возможности деятельности в зоне свободной торговли, создаваемой в Сюникской области.
В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян представит крупные инвестиционные программы Армении, и министерство будет находиться в постоянной связи с инвесторами для обсуждения дальнейших шагов.
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