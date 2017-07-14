Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставили на аукцион в Нью-Йорке
14 июля 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Пыль, собранную Нилом Армстронгом во время первой высадки человека на Луну, продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
За небольшой пакетик с лунной пылью и мелкими камнями организаторы аукциона планируют выручить от двух до четырех миллионов долларов.
«Этот пакет Нил Армстронг использовал на «Апполоне-11», чтобы привезти самые первые образцы, собранные на Луне. Исключительно редкий артефакт величайшего достижения человечества — высадки человека на Луну», — пишет Sotheby's.
Аукцион Sotheby's, посвященный 48-й годовщине высадки человека на Луну, пройдет 20 июля в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года совершили посадку на Луну в модуле «Орел» космического корабля «Аполлон-11». На глазах миллионов телезрителей, наблюдавших высадку на Луну в прямом эфире, Армстронг спрыгнул с последней ступени лунного посадочного модуля. Армстронг провел за пределами космического корабля 2 часа 21 минуту.
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