В США посетительница галереи при попытке сделать селфи разбила экспонаты на $200.000 (видео)
15 июля 2017 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в неудачной попытке сделать селфи на их фоне.
Девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Mashable.
По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.
По данным пресс-службы галереи, сообщение которой опубликовано в Twitter, серия названа в честь электронного танцевального трека Hypercaine DJ Fresh.
Самое значимое
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Partner news
Последние новости
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Армянскому институту древних рукописей подарили Евангелие 15 века Меценаты – Грайр и Рипсиме Дадаян – предоставили в дар музею Евангелие 1471 года.
«Птичка упорхнула»: Писатель Севан Нишанян сбежал из турецкой тюрьмы Известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Нишанян, приговоренный в 2014 году к 11 годам и 8 месяцам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну.
Власти США вновь обратились к Верховному суду из-за иммиграционного указа Трампа Американская администрация обратилась в пятницу вечером в Верховный суд (ВС) США, добиваясь от него вынесения решения по поводу указа об ужесточении иммиграционного контроля, подписанного весной президентом Дональдом Трампом.