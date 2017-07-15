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В США посетительница галереи при попытке сделать селфи разбила экспонаты на $200.000 (видео)

В США посетительница галереи при попытке сделать селфи разбила экспонаты на $200.000
 15 июля 2017 - 10:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в неудачной попытке сделать селфи на их фоне.

Девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Mashable.

По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

По данным пресс-службы галереи, сообщение которой опубликовано в Twitter, серия названа в честь электронного танцевального трека Hypercaine DJ Fresh.

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Ria.ru: В США посетительница галереи разбила экспонаты на $200 тысяч, делая селфи
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