Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
20 сентября 2017 - 18:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Играя в основном составе «Манчестер Юнайтед», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян изменил свое положение в клубе, превратившись в его опору, пишет издание Sportskeeda, рассказывая о карьере армянского футболиста в МЮ.
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства.
Отмечается, что одной из лучших особенностей Мхитаряна является способность быстро адаптироваться к английскому стилю игры после бундеслиги.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.
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