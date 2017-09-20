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Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»

Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
20 сентября 2017 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Играя в основном составе «Манчестер Юнайтед», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян изменил свое положение в клубе, превратившись в его опору, пишет издание Sportskeeda, рассказывая о карьере армянского футболиста в МЮ.

Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства.

Отмечается, что одной из лучших особенностей Мхитаряна является способность быстро адаптироваться к английскому стилю игры после бундеслиги.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. После пяти стартовых туров нового сезона АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже шесть очков по системе «гол+пас» (1 гол и 5 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.

Ссылки по теме:
Sportskeeda. From misfit to mainstay: Henrikh Mkhitaryan's Manchester United transformation
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