PanARMENIAN.Net - В вечерние часы 23 и 24 сентября в Ереване ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь. С 25-27 ожидается погода без осадков.

В целом 23-27 сентября на территории Армении ожидается высокий риск возникновения пожара. В вечерние часы 23 и 24 сентября в отдельных северных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с. С 25-27 в основном ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса.