Гражданин Ирана незаконно пересек армяно-турецкую границу: Его задержали

PanARMENIAN.Net - На участке Арташатского пограничного отряда, в районе населённого пункта Ерасх, военнослужащими отряда задержан неизвестный, незаконно пересекший армяно-турецкую границу. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в РА.

С целью преодоления сигнализационного комплекса злоумышленник пытался использовать специально оборудованный лаз для мелких диких животных. В ходе задержания нарушитель границы сопротивления не оказал. При личном досмотре, документов удостоверяющих личность и запрещенных предметов при нем не обнаружено.

Со слов нарушителя он является гражданином Исламской Республики Иран, 1985 г.р. В настоящий момент СНБ в отношении задержанного проводит комплекс проверочных мероприятий.

За прошедшую неделю это второй случай задержания нарушителей на участке Арташатского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ РФ в РА.