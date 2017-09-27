// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу

Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу
27 сентября 2017 - 16:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В турецком городе Чорум полицейскими был остановлен большегрузный автомобиль. Водитель, припарковав машину на обочине, сбежал, а в автомобиле были обнаружены нелегальные мигрантыграждане Азербайджана и Афганистана, которые через Турцию пытались попасть в Европу.

Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства, пишет Haqqin.az со ссылкой на Мilliyet.

По предварительным данным, всего в автомобиле находилось 214 человек, среди которых 11 детей и 24 женщины.

Ссылки по теме:
Haqqin.az: В Турции задержан грузовик с нелегальными мигрантами из Азербайджана
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
В Ростове-на-Дону крупный пожар: 25 домов горят
Трамп: США будут воевать в Афганистане до полной победы
Российские вертолетчики и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье
США прекращает выдачу неиммиграционных виз в регионах России
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Лоукостер «Победа» вдвое снизит минимальный тариф Вместе со снижением цен на билеты «Победа» меняет правила перевозки багажа: раньше она была обязана перевозить до 10 кг багажа бесплатно, теперь же такого норматива нет
В Казахстане требуют снести стелу в честь армянского большевика Один из членов инициативной группы по сносу памятника Бахытжан Курманов объяснил, что раньше Левона Мирзояна считали «хорошим»
Аронян выиграл Кубок мира по шахматам В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными
Моуринью заявил о недовольстве расписанием матчей МЮ в АПЛ Моуринью возмущен тем, что у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» будет больше времени на отдых