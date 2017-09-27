Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу

PanARMENIAN.Net - В турецком городе Чорум полицейскими был остановлен большегрузный автомобиль. Водитель, припарковав машину на обочине, сбежал, а в автомобиле были обнаружены нелегальные мигранты – граждане Азербайджана и Афганистана, которые через Турцию пытались попасть в Европу.

Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства, пишет Haqqin.az со ссылкой на Мilliyet.

По предварительным данным, всего в автомобиле находилось 214 человек, среди которых 11 детей и 24 женщины.