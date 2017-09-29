Мичиган признал независимость Карабаха
29 сентября 2017 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский штат Мичиган признал независимую Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Это решение было принято подавляющим большинством голосов представителей обеих партий. Они призывают США установить экономические и культурные связи с Карабахом и поддержать мир и стабильность на Южном Кавказе.
Мичиган стал 8-м штатом, признавшим независимость Карабаха.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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