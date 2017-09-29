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Мичиган признал независимость Карабаха

Мичиган признал независимость Карабаха
29 сентября 2017 - 10:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский штат Мичиган признал независимую Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Это решение было принято подавляющим большинством голосов представителей обеих партий. Они призывают США установить экономические и культурные связи с Карабахом и поддержать мир и стабильность на Южном Кавказе.

Мичиган стал 8-м штатом, признавшим независимость Карабаха.

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