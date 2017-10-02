Стрельба в Лас-Вегасе - крупнейшая в истории США: Более 50 погибших, около 400 раненых

PanARMENIAN.Net - Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли более 50 человек, еще около 400 госпитализированы. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

До настоящего времени самым крупным инцидентом такого рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

По последним данным полиции, стрелявшим был 64-летний житель Лас-Вегаса Стефен Паддок. Он раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Паддок стрелял по посетителям кантри-фестиваля из номера, расположенного на 32-м этаже отеля рядом с казино, пишет BBC.

По словам некоторых очевидцев, всего нападавший отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно тысячу патронов. Другие свидетели случившегося приводят более скромные оценки, но подтверждают, что выстрелов было не менее сотни.

Информагентства сообщали, что после прибытия полиции на место происшествия стрелок все с того же 32-го этажа открыл огонь и по полицейским машинам. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

В результате подозреваемый был застрелен после того, как спецназовцы взяли штурмом номер, из которого он стрелял. Первоначально сообщалось, что у него могли быть сообщники, но в итоге эта информация не подтвердилась. Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в ходе стрельбы погибли два сотрудника полиции, которые находились не при исполнении. Общее число подтвержденных жертв превышает 50. Кроме того, представитель местной больницы оценил состояние еще 14 раненых как критическое.

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с массовым расстрелом людей в Лас-Вегасе. Саргсян выразил поддержку Трампу, дружественному народу США, родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.