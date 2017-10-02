АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк представил действующую в Армении и РФ карту «АРКА-МИР»
2 октября 2017 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк, являясь одним из первых партнеров российской платежной системы МИР в Армении, объявляет о запуске новой чип-карты «АРКА-МИР».
Карта в Армении будет действовать в качестве карты ARCA, а в Российской Федерации - в качестве карты МИР.
Новая карта «АРКА-МИР» позволит совершать сделки на территории Российской Федерации на более выгодных условиях, а также использовать ее для «мгновенных» денежных переводов в режиме 24/7.В частности, с сегодняшнего дня из РФ в любое время дня можно с банкоматов, обслуживающих карты МИР и имеющих систему CASH-IN, ввести сумму денег и получить ее в Армении или наоборот в течение нескольких минут.
Подобные круглосуточные трансферы становятся возможными при заказе основных и смежных карт «АРКА-МИР», в этом случае номер карточного счета один. Отправитель может перевести деньги на свою карточку в России, а получатель может получить наличные в Армении, используя свою прикрепленную карту.
Карты «АРКА-МИР» будут предоставляться клиентам без платы за обслуживание в течение первого года, что создает хорошую возможность опробовать преимущества карты без каких-либо дополнительных затрат.
Одной из особенностей новой карты является обменный курс, применяемый к сервисной сети платежных систем МИР и в банкоматах при составлении карточных транзакций, если сделка была заключена в валюте, отличной от валюты карты.В отличие от других платежных систем, в этом случае обменный курс сделки является основой, которая позволяет клиентам быть защищенными от резких колебаний валютных курсов.
Самое значимое
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
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