АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк представил действующую в Армении и РФ карту «АРКА-МИР»

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк, являясь одним из первых партнеров российской платежной системы МИР в Армении, объявляет о запуске новой чип-карты «АРКА-МИР».

Карта в Армении будет действовать в качестве карты ARCA, а в Российской Федерации - в качестве карты МИР.

Новая карта «АРКА-МИР» позволит совершать сделки на территории Российской Федерации на более выгодных условиях, а также использовать ее для «мгновенных» денежных переводов в режиме 24/7.В частности, с сегодняшнего дня из РФ в любое время дня можно с банкоматов, обслуживающих карты МИР и имеющих систему CASH-IN, ввести сумму денег и получить ее в Армении или наоборот в течение нескольких минут.

Подобные круглосуточные трансферы становятся возможными при заказе основных и смежных карт «АРКА-МИР», в этом случае номер карточного счета один. Отправитель может перевести деньги на свою карточку в России, а получатель может получить наличные в Армении, используя свою прикрепленную карту.

Карты «АРКА-МИР» будут предоставляться клиентам без платы за обслуживание в течение первого года, что создает хорошую возможность опробовать преимущества карты без каких-либо дополнительных затрат.

Одной из особенностей новой карты является обменный курс, применяемый к сервисной сети платежных систем МИР и в банкоматах при составлении карточных транзакций, если сделка была заключена в валюте, отличной от валюты карты.В отличие от других платежных систем, в этом случае обменный курс сделки является основой, которая позволяет клиентам быть защищенными от резких колебаний валютных курсов.