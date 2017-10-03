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В Армении не продлят отсрочку по внедрению обязательной накопительной пенсионной системы

В Армении не продлят отсрочку по внедрению обязательной накопительной пенсионной системы
3 октября 2017 - 14:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Сроки внедрения обязательной накопительной пенсионной системы в Армении пересматриваться не будут. Об этом заявил в ходе заседания парламента заместитель министра финансов Армении Карен Тамазян.

Замминистра напомнил, что согласно действующему законодательству, после последних перенесенных сроков, полноценное внедрение обязательной накопительной системы предусмотрено с 1 июля 2018 года.

«По закону с июля 2018 года все бенефициарии системы присоединяются к обязательной накопительной системе и правительство не планирует вносить изменения в данное положение», - сказал Тамазян, пишет «Новости-Армения».

По его словам, закон должен быть реализован в предусмотренные сроки.

Обязательная накопительная пенсионная система внедрена в Армении с 1 января 2014 года и действует для всех граждан, родившихся после 1 января 1974 года. Но после признания несоответствующими Конституции и недействительными ряда положений закона «О накопительных пенсиях», обязательный компонент действовал только для бюджетников. Для остальных граждан в законодательном порядке предусматривался возврат сделанных ранее пенсионных выплат.

Парламент Армении 12 мая 2017 года принял во втором и окончательном чтении изменения в закон «О накопительных пенсиях», предусматривающие отсрочку внедрения обязательного компонента до 1 июля 2018 года.

Ссылки по теме:
Newsarmenia. Армения не будет продлевать отсрочку по внедрению обязательной накопительной пенсии - Минфин
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