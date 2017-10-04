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Парламент РА обсуждает вопрос о ратификации соглашения об Объединенной группировке ВС Армении и РФ

Парламент РА обсуждает вопрос о ратификации соглашения об Объединенной группировке ВС Армении и РФ
4 октября 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении обсуждает вопрос о ратификации соглашения об Объединенной группировке войск ВС Армении и России. Об этом сообщилпервый замминистра обороны Армении Артак Закарян

«Соглашением предусмотрены совместные действия, принятие решений, применений войск в случае угрозы или агрессии против Республики Армения и РФ. Это соглашение предусмотрено только применительно к Республике Армения», - отметил Закарян.

По его словам, в мирное время соглашение планирует все возможные развития, угрозы и риски, пишетAysor.am.

В соответствии с соглашением, основными задачами региональной системы ПВО являются: организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны.

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