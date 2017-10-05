Хоррор Inmates армянского игрового дизайнера Давита Андреасяна уже готов

PanARMENIAN.Net - 5 октября на игровой площадке Steam состоится презентация психологического хоррора Inmates от разработчика Давита Андреасяна из Армении.

Inmates предлагает геймерам пройти игру от имени главного героя Джонатана, который просыпается в тюрьме, не понимая, как там оказался. Чтобы узнать, что произошло с главным героем, придется изучать объекты, разгадывать головоломки и взаимодействовать с окружением.

На Steam игра будет продаваться за $9.99,общее время игры составляет около 3-4 часов.

В беседе с PanARMENIAN.Net Андреасян рассказал, что в прошлом писал новеллы, одну из которых адаптировал для игры.Источниками вдохновения во время работы стали фильмы Стэнли Кубрика «Сияние» и Мартина Скорсезе «Остров проклятых», а также серия игр Silent Hill для Play Station 1-2, работы Зигмунда Фрейда и Карла Юнга.

Создание игры продолжалось около двух лет и трех месяцев. Основные работы были выполнены усилиями Андреасяна, а его друзья помогали в вопросах музыки и звукового сопровождения.

Андреасян также упомянул, что у него есть идеи для новых игр, но еще не решил, над чем будет работать далее. По его словам, многое зависит от объема продаж Inmates, поскольку крупные проекты требуют масштабных инвестиций и хорошей команды профессионалов. В любом случае, он уже решил, что в будущем основной упор будет сделан на историю, а основными пользователями станут поклонниками игр с исторической основой.