Инфраструктура вблизи Армянской АЭС будет восстановлена при поддержке РФ

PanARMENIAN.Net - Инфраструктура вблизи Армянской атомной электростанции будет восстановлены при поддержке российской стороны. Об этом были сказано в рамках 5-го заседания совместного Координационного комитета по проекту продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.

В совещании приняли участие представители Госкорпорации «Росатом», Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения, Государственного комитета при правительстве Республики Армения по регулированию ядерной безопасности, АО «Русатом Сервис» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» (ААЭК).

Российскую делегацию возглавил первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, армянскую – министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Ашот Манукян.

Участники заседания обсудили результаты планово-предупредительного ремонта в 2017 году, а также объем и график работ по замене и модернизации оборудования в 2018 и последующих годах. В рамках совещания была затронута тема сотрудничества в сфере образования, подготовки кадров и взаимодействия с общественностью по приемлемости популяризации атомной энергетики.

На 5-м заседании СКК было отмечено, что в 2017 году на станцию будет поставлено ключевое оборудование для модернизации машзала, в частности турбогенератор, блочный трансформатор и другое оборудование. По расчетам российских специалистов, только в 2018 году выполнять работы на станции будут более 600 сотрудников подрядных организаций, в том числе и армянских.

Также участники заседания отметили, что для реализации проекта будет воссоздана инфраструктура вблизи АЭС. Уже восстановлен участок железной дороги от Армавира до Ашалуйса, запланирована реконструкция объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы в Армавире, где будет проживать персонал, выполняющий работы на АЭС. На территории самой станции будут проведены работы по благоустройству территории.

Сотрудничество между Росатом и Республикой Армения успешно развивается на протяжении многих лет. Ключевой проект, реализуемый Росатомом на территории Армении - продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС. Также Росатом осуществляет поставки топлива для атомной станции. Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают совместные проекты в области здравоохранения, образования и подготовки кадров для атомной отрасли.