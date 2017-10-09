Мамедъяров: Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс откроется 30 октября
9 октября 2017 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Грузии.
Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана 8 октября встретился со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелизде в Тбилиси, пишет Грузия-Online.
Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.
Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.
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