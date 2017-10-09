Мамедъяров: Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс откроется 30 октября

PanARMENIAN.Net - Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Грузии.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана 8 октября встретился со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелизде в Тбилиси, пишет Грузия-Online.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.