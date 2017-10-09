Кратчайший путь от бочки до бокала: Ереванский коньячный завод представил ARARAT Single Cask
9 октября 2017 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В год 130-летия армянского коньякоделия Ереванский коньячный завод представил новый уникальный продукт ARARAT Single Cask, выпущенный в строго лимитированном количестве и пронумерованных бутылках.
Коньяк приготовлен исключительно из премиальных коньячных спиртов Ереванского коньячного завода, полученных и прошедших выдержку в уникальных климатических условиях Тавушской области Армении.
ARARAT Single Cask – лимитированный продукт Ереванского Коньячного Завода крепостью в 57%, произведенный исключительно из винограда области Тавуш, северо-востока Армении, известного своим прохладным климатом и кристально чистым воздухом.
Единый процесс двойной дистилляции и выдержка в одной бочке без дальнейшего купажа превращает Single Cask в наиболее полное и первозданное отражение терруара региона. Особые условия выдержки в подземном погребе делают выдержку более размеренной и обеспечивают неповторимую деликатность и многогранность спиртам.
ARARAT Single Cask – единственный продукт из всей линейки АРАРАТ, минующий этап холодной фильтрации, что позволяет сохранить еще больше ноток вкуса, оттенков аромата и подчеркивает аутентичность напитка.
Коньяк отличается неповторимым оттенком, который экспертная комиссия назвала «цветом осеннего армянского заката». Он обладает крепким, объемным, многогранным и насыщенным вкусом. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы.
Для лимитированного издания ARARAT Single Cask мастера Ереванского коньячного завода отобрали всего три бочки. На каждую из бутылок инновационной серии специально приглашенный каллиграф вручную нанес уникальный номер, обозначающий бочку, в которой выдерживался спирт.
Квинтэссенцией нового продукта ЕКЗ стала роскошь минимализма и концепция крафт, что нашло свое отражение в современной деревянной упаковке. Композиция этикеток обрамляет бутылку иконическим контуром горы Арарат и подчеркивает роскошный цвет напитка.
В начале прошлого века Мкртич Мусинянц создал первый армянский марочный коньяк, определив триумфальное будущее армянских коньяков, спустя несколько десятилетий, в середине XX века патриарх армянского коньякоделия Маргар Седракян предложил революционную идею добавлять в коньяки не дистиллированную, а «живую» воду. Инновационная для своего времени идея впоследствии стала золотым правилом армянского коньякоделия.
Самое значимое
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения
Трамп хочет ужесточить требования к привезенным в США в детском возрасте иммигрантам Эти требования могут сорвать усилия по защите от депортации сотен тысяч молодых иммигрантов, которые были незаконно привезены в США в детском возрасте
Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки
Джон Малкович: Я с нетерпением ждал приезда в Ереван «Окончательное решение приехать в Ереван было принято этой весной. Я с нетерпением ждал приезда сюда», - добавил Малкович