Кратчайший путь от бочки до бокала: Ереванский коньячный завод представил ARARAT Single Cask

PanARMENIAN.Net - В год 130-летия армянского коньякоделия Ереванский коньячный завод представил новый уникальный продукт ARARAT Single Cask, выпущенный в строго лимитированном количестве и пронумерованных бутылках.

Коньяк приготовлен исключительно из премиальных коньячных спиртов Ереванского коньячного завода, полученных и прошедших выдержку в уникальных климатических условиях Тавушской области Армении.

ARARAT Single Cask – лимитированный продукт Ереванского Коньячного Завода крепостью в 57%, произведенный исключительно из винограда области Тавуш, северо-востока Армении, известного своим прохладным климатом и кристально чистым воздухом.

Единый процесс двойной дистилляции и выдержка в одной бочке без дальнейшего купажа превращает Single Cask в наиболее полное и первозданное отражение терруара региона. Особые условия выдержки в подземном погребе делают выдержку более размеренной и обеспечивают неповторимую деликатность и многогранность спиртам.

ARARAT Single Cask – единственный продукт из всей линейки АРАРАТ, минующий этап холодной фильтрации, что позволяет сохранить еще больше ноток вкуса, оттенков аромата и подчеркивает аутентичность напитка.

Коньяк отличается неповторимым оттенком, который экспертная комиссия назвала «цветом осеннего армянского заката». Он обладает крепким, объемным, многогранным и насыщенным вкусом. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы.

Для лимитированного издания ARARAT Single Cask мастера Ереванского коньячного завода отобрали всего три бочки. На каждую из бутылок инновационной серии специально приглашенный каллиграф вручную нанес уникальный номер, обозначающий бочку, в которой выдерживался спирт.

Квинтэссенцией нового продукта ЕКЗ стала роскошь минимализма и концепция крафт, что нашло свое отражение в современной деревянной упаковке. Композиция этикеток обрамляет бутылку иконическим контуром горы Арарат и подчеркивает роскошный цвет напитка.

В начале прошлого века Мкртич Мусинянц создал первый армянский марочный коньяк, определив триумфальное будущее армянских коньяков, спустя несколько десятилетий, в середине XX века патриарх армянского коньякоделия Маргар Седракян предложил революционную идею добавлять в коньяки не дистиллированную, а «живую» воду. Инновационная для своего времени идея впоследствии стала золотым правилом армянского коньякоделия.