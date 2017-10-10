ЕС может предоставить Армении $26 млн на реализацию экономических программ в общинах
10 октября 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате предусмотренного 13 ноября в Брюсселе подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, Армения ожидает получить от ЕС финансирование в размере 26 млн долларов на реализацию экономических программ в общинах, а также 54 млн долларов – на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом заявил 10 октября в ходе встречи с журналистами министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.
«ЕС представил требование относительно урегулирования поступлений и расходования бюджета. Мы сталкиваемся с проблемой в вопросе направления этих средств в общины, и ЕС установил для нас критерий, которые нужно зарегистрировать, чтобы иметь соответствующие финансовые поступления», - отметил министр, пишет Aysor.am.
Локян подчеркнул, что есть проблема с бюджетным контролем, которая находится в центре внимания министерства.
Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Всё идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.
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Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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