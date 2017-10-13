В Армении похолодает на 3-4 градуса

PanARMENIAN.Net - В Армении 14 октября ожидается погода без осадков. С 15-16 октября - в большинстве регионов, с 17-18 октября в основном в северных районах страны в вечерние часы ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 16-17 октября в основном ночью температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

В Ереване14 октября ожидается погода без осадков. С 17-18 октября в вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой.