В Армении похолодает на 3-4 градуса
13 октября 2017 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 14 октября ожидается погода без осадков. С 15-16 октября - в большинстве регионов, с 17-18 октября в основном в северных районах страны в вечерние часы ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 16-17 октября в основном ночью температура воздуха понизится на 3-4 градуса.
В Ереване14 октября ожидается погода без осадков. С 17-18 октября в вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой.
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