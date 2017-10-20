В Армении увеличилось производство, экспорт и потребление электроэнергии
20 октября 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-августе 2017 года в Армении было произведено 5123,1 млн КВтч электроэнергии, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этомзаявил журналистам министр энергетических инфроаструктур и природжных ресурсов Армении Ашот Манукян.
«Экспорт также вырос. Экспорт электроэнергии в январе-августе 2017 года составил 954,9 млн КВтч по сравнению с 868,7 млн КВтч в прошлом году. Рост составил 9,9%», - сказал министр, пишет Aysor.am.
По его словам, увеличилось такжепотребление электроэнергии. За восемь месяцев 2017 года потребление электроэнергии на внутреннем рынке составило 4117,6 млн кВтч, по сравнению с предыдущим годом рост составил 7,2%.
Манукян также отметил, что если правительство Армении или министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов будет вмешиваться в формирование тарифов, то нарушатся основы экономической политики.
По его словам, с этой целью правительство создало независимый орган – комиссию по регулированию общественных услуг. «Окончательный ответ даст комиссия», - сказал Манукян, отвечая на вопрос о возможности снижения цен на электроэнергию.
Он отметил, что основ для повышения цен нет.
«Не вижу предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем», - сказал министр.
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По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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