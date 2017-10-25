Сейсмоцентр: Опасность землетрясения в Баку зависит от очагов на Каспии
25 октября 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Опасность землетрясения на Абшероне и в Баку зависит от сейсмоочагов, которые существуют на Каспии. Об этом заявил журналистам директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.
По его словам, аппараты для установки сейсмометров на дне Каспийского моря приобретены три года назад. «Однако они так и не установлены. Недавно руководители МЧС и НАНА обратились к руководству SOCAR за помощью в этом вопросе. Потому что сейсмометры приобретены три года назад, но все еще лежат на складе РЦСС», - посетовал директор центра, пишет Trend.
Он подчеркнул, что эти приборы позволят более точно изучить сейсмичность дна Каспийского моря.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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